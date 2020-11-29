Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как отдыхает на Мальдивах

На кадрах Анастасия позирует светлом бикини, стоя в океане. Красотка похвасталась своей фигурой и рассказала о своем отдыхе с любовником. Образ Волочкова дополнила стильными очками. На втором кадре балерина показала, как умеет плавать в шпагате. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В этом райском месте не хочется трудиться физически, думать о заботах и суете, здесь хочется только созерцать красоту, наслаждаться и любить. Что мы и делаем. Растяжку я поддерживаю и в океане, плавая в шпагате. (во второй карусельке) И чувство юмора и самоиронии меня и тут не покидает", - написала Волочкова под видео.

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила повторить дерзкую выходку на Мальдивах.

А недавно скандальная балерина таки не удержалась и снова сделала свой коронный снимок на Мальдивах в купальнике из песка.

Мы писали, что Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала своего возлюбленного ужином на уединенном пляже.

Сама балерина предстала в кружевном белом платье, напоминающем свадебное, которое надела поверх золотистого купальника. Она гуляла босиком по пляжу, держа в руках белый букет.

Напомним, подвыпившая Волочкова засветила возлюбленного на отдыхе на Мальдивах, это попало на видео

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