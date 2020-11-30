Известная балерина Анастасия Волочкова поразила фото в блестящем купальнике
Звезда уже несколько дней проводит отдых на Мальдивах, откуда публикует различные фото, в частности, в купальниках, пишет Politeka.net. Артистка уверяет, что проводит отдых с любимым мужчиной.
Балерина уже выложила несколько снимков с неизвестным, при этом ни на одном снимке не показано его лицо.
Сама звезда позирует перед возлюбленным в разных позах и нарядах. В этот раз незнакомец снял артистку на закате солнца.
Волочкова позировала спиной к свету, в результате кадр получился не очень удачным - темным.
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Виден лишь силуэт загорелой, можно сказать, "поджаренной", Анастасии. В темноте лишь были заметны сверкающее золотистое бикини звезды и красивый букет в руках.
"Мальдивский закат.🌴", - подписала фото знаменитость.
За 19 часов пост собрал около 5000 лайков и ни одного комментария, ведь звезда отключила их от хейтеров.
Напомним, Анастасия Волочкова похвасталась утром на отдыхе. Звезда показала свою руку и руку возлюбленного. Пара держала в них бокалы наполненные шампанским. Балерина с любимым сидели за столиком и встречали первые лучи солнца.
"Доброе светлое мальдивское наше утро. Беспечное, в радости и в любви", - подписала Анастасия фото.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова позирует в непривычно большом купальнике и ластах, демонстрируя при этом «фирменную» растяжку.
«Мальдивский экзерсис под дождем», - коротко говорится в сообщении.
Пользователи сети написали разные комментарии по поводу увиденного.
Напомним, Волочкова в бикини показала, как изменилось ее тело на отдыхе с любовником
А еще Politeka писала, что раскрасневшаяся Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы
Также Politeka сообщала, что Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами