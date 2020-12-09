Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила признанием, выпятив в облегающем наряде свое «бесстыдство»
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Я просто подумала о том, что, выложив пару моих архивных видео, не закрыла комментарии.. Не скажу, что совершила ошибку. Мои добрые люди из команды поведали.. Знаете, я никогда не гналась за количеством подписчиков, лайков или за статистикой, которая превышает количество просмотров моих постов в сотни раз», - говорится в сообщении.
Уточним, что Волочкова поблагодарила своих поклонников за слова тепла и поддержки, а также резко обратилась к хейтерам.
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«Я живу с живыми и настоящими людьми. С теми, кто являются свидетелями моего Творчества и с теми, кто знает меня лично. А не с теми ботами и хейтерами проплаченным, кто сам из себя ничего не представляет. Поэтому, хочу всем пожелать добра и любви», - говорится в тексте сообщения.
Примечательно, что на опубликованном снимке Волочкова позирует в облегающем наряде, который подчеркивает ее «выпяченную» фигуру. При этом уже традиционно комментарии знаменитость решила закрыть из-за чрезмерного количества критики. Люди обвиняют звезду в двуличии.
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