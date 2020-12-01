Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала себя в новом образе

На фото Волочкова позировала в прозрачном наряде из сеточки. Волосы у Анастасии были собраны назад, а образ балерина дополнила ярким макияжем. Кадр получился эффектным и зажигательным, ведь лук вышел очень даже интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Образ, созданный для меня великолепной Леночкой. Завтра мы проводим очередную фотосессию и досъемку видеоклипа на мою песню", - написала Волочкова под фото.

Сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова, а именно ее дерзкое поведение и нелепый наряд, снова стали объектом горячих обсуждений.

Простоковатая и пошлая Зинаида в синем мини-платье с белым передником встала за прилавок и свела с ума местных жителей. На спине у балерины красовалось тату из колоколов, а наряд был настолько коротким, что когда та раздвинула ноги на мотоцикле, выглянули кружевные трусы.

Мы писали, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила повторить дерзкую выходку на Мальдивах.

Скандальная балерина не удержалась и снова сделала свой коронный снимок на Мальдивах в купальнике из песка.

Пользователи сети не удержались от комментариев в ответ:

"Кита все-таки выбросило на берег; Пц приплыли; Это синюшные шрамы под грудью?; Ни у кого такой вульгарщины нет, как у Волочковой".

Напомним, скандальная Волочкова после Мальдив замоталась в целлофан, поразив новой внешностью

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