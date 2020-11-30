Известная балерина Анастасия Волочкова вернулась со своего отдыха на Мальдивах и сразу отправилась "восстанавливаться" в салон красоты
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Волочковой в соцсети.
Так, в аккаунте Волочковой появилась подборка фото из салона красоты, а сама балерина рассказала, что она уже готовится к съемкам.
"С корабля - на бал! По прилету с Мальдив я направилась к моему замечательному стилисту Андрею... Андрей покрасил и восстановил мои волосы после моря и солнца. Косметика по уходу за волосами, на которой работают салон и Андрей, просто волшебная! Я даже в поездку брала с собой дорожные боксы. А укладка перед съемкой, которую сделал Андрей, мне показалась очень интересной. Как я все успеваю?! Сама собой порой удивлена", - написала она.
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Волочкова сфотографировала себя в зеркале в то время, когда ей делали процедуры по уходу за волосами, а также конечный результат.
Также на фотографиях можно увидеть длинные и стройные ноги балерины, которые она традиционно всегда с гордостью демонстрирует.
Как известно, Анастасия Волочкова долгое время отдыхала на Мальдивах со своим любимым и радовала фолловеров множеством фото и видео с отдыха.
Напомним, Волочкова в бикини показала, как изменилось ее тело на отдыхе с любовником.
А еще Politeka писала, что Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы.
Также Politeka сообщала, что Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами.