Колишня солістка популярного тріо "ВІА Гра" Тетяна Котова спокусила бездоганною красою, осідлавши стілець

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на фотографії Котова позує в міні-топі червоного кольору і спідниці з розрізом. Дівчина ефектно вмостилася на стільці, поглядаючи в сторону. Образ знаменитість вирішила доповнити капелюхом і бездоганним макіяжем.

"Хлопці, я тут побачила таааакую 😭 😭 😭 сторіс в дитячому центрі шкірних генетичних захворювань, де знаходяться" діти-метелики» і «діти-рибки», яким я завжди допомагаю 🙏 🏻 ця сторіс зворушила мене до глибини душі...» ,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники зірки позитивно оцінили ідею красуні купити дітям телевізори, проте велика частина з них звернули увагу на неймовірну фігуру Котової.

"Повз не пройдеш! Виглядаєш чудово, Таня!«, "Танечка, яка ви тонка натура, у вас серце добре«,» ну до чого ж ти красива«," неможливо виглядати краще, Таня!", "обожнюю твоє тіло-воно просто створено для виступів і любові. Явно-комусь пощастить з тобою», - пишуть вони.

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