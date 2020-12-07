Колишня солістка популярного тріо "ВІА Гра" Тетяна Котова спокусила бездоганною красою, осідлавши стілець
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, на фотографії Котова позує в міні-топі червоного кольору і спідниці з розрізом. Дівчина ефектно вмостилася на стільці, поглядаючи в сторону. Образ знаменитість вирішила доповнити капелюхом і бездоганним макіяжем.
"Хлопці, я тут побачила таааакую 😭 😭 😭 сторіс в дитячому центрі шкірних генетичних захворювань, де знаходяться" діти-метелики» і «діти-рибки», яким я завжди допомагаю 🙏 🏻 ця сторіс зворушила мене до глибини душі...» ,- йдеться в повідомленні.
Масштабна пожежа спалахнула в Харкові, 50 рятувальників вступили в битву з вогнем: кадри НП
Шторм обрушився на Одесу, стихія змиває все на своєму шляху: неймовірні кадри
Спокусниця Кім Кардашьян підкреслила свої достоїнства зеленою шкірою: "Ого, яке декольте"
Біда в родині переможниці "Танців з зірками" Гвоздьової, дитина теж постраждала: "Два дні дуже..."
Уточнимо, що шанувальники зірки позитивно оцінили ідею красуні купити дітям телевізори, проте велика частина з них звернули увагу на неймовірну фігуру Котової.
"Повз не пройдеш! Виглядаєш чудово, Таня!«, "Танечка, яка ви тонка натура, у вас серце добре«,» ну до чого ж ти красива«," неможливо виглядати краще, Таня!", "обожнюю твоє тіло-воно просто створено для виступів і любові. Явно-комусь пощастить з тобою», - пишуть вони.
Нагадавши, екс-ВІА Гра сьорбнула шампанського і побешкетувала з красивою подружкою на підлозі
А ще Politeka писала, що ефектна екс- "ВІА Гра" Котова задерла ніжки в машині і показала, чим гаряче кава
Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Котова задерла спідничку і прийняла жарку позу на природі