Бывшая солистка популярного трио «ВИА Гра» Татьяна Котова соблазнила безупречной красотой, оседлав стул

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографии Котова позирует в мини-топе красного цвета и юбке с разрезом. Девушка эффектно умостилась на стуле, поглядывая в сторону. Образ знаменитость решила дополнить шляпой и безупречным макияжем.

«Ребята, я тут увидела таааакую 😭😭😭 сторис в детском центре кожных генетических заболеваний, где находятся «дети-бабочки» и «дети-рыбки», которым я всегда помогаю 🙏🏻 Эта сторис тронула меня до глубины души...», - говорится в сообщении.

Уточним, что поклонники звезды позитивно оценили идею красотки купить детям телевизоры, однако большая часть из них обратили внимание на невероятную фигуру Котовой.

«Мимо не пройдешь! Выглядишь прекрасно, Таня!», «Танечка, какая вы тонкая натура, у вас сердце доброе», «ну до чего же ты красивая», «невозможно выглядеть лучше, Таня!», «обожаю твое тело - оно просто создано для выступлений и любви. Явно - кому-то повезет с тобой», - пишут они.

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