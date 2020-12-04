Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о жизни

На фото Татьяна позирует в шелковой пижаме, верхнюю пуговицу которой красотка расстегнула. Волосы у девушки были распущенными, а лежала Котова на белых простынях в кровати. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У каждого есть две жизни. Жаль не 9, но все же. Первая - жизнь, которая у нас есть сейчас и вторая - та, которую мы хотим прожить...

Одну от второй отделяют лишь только действия! Поэтому не будем откладывать всё на завтра, Новый год и понедельник, а начнём активно двигаться в свою картину идеального будущего", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нельзя откладывать ! И тем более предавать свою мечту ! Надо идти на встречу", "Прелестна", "Сладкая девочка, очень красиво", "Очень красивая фотография получилась, от вас просто невозможно оторвать глаз", "Как всегда очаровательно и красиво".

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