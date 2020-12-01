Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя с подружкой

На фото Татьяна позирует в пижаме вместе с подружкой, которая сидела рядом. Девушки дополнили образы белыми носочками и пушистыми тапочками. Красотки держали в руках бокалы с шампанским и улыбались на камеру. Видимо, выходные у подружек удались на славу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет зима! Встречаем тебя красиво: с шампанским и в лучших пижамах", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Уже сегодня первый день зимы, как же всё-таки это сказочно, когда на улице лежит снег и атмосфера по-настоящему зимняя и новогодняя", "Какие вы классные. Мы тоже встретили зиму пол бокал шампанского, дома) Так приятно, на улице ещё снежок выпал первый", "Такая нежная и прекрасная получилась фотография - просто прелесть мне очень нравится", "Лучшие, мы так уже в предвкушении нового года, ждём праздников".

Сообщалось, что известная певица и модель Татьяна Котова разоткровенничалась с фанатами, сидя в авто.

Красотка опубликовала чувственный снимок, на котором позирует в красном топе, оголяющем красивые плечи и плоский подтянутый живот. Она смотрит в камеру в лучах солнца. Образ дополняет идеальный макияж, который подчеркивает красивое лицо звезды.

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