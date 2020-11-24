Бывшая участница коллектива «ВИА Гра», модель и певица Татьяна Котова, блеснула ножками в задранной юбке

Звезда часто радует своих поклонников жаркими снимками, передает Politeka.net. В этот раз модель поделилась снимком своей осенней фотосессии.

Котова позировала на природе, сидя на стуле. Красотка повернулась лицом к спинке стула. При этом Котова задрала свою белоснежную юбочку, сверкнув красивыми, ровными и загорелыми ножками.

Звезда обула белоснежные ботинки, и натянула на грудь красный топик. Последний эффектно смотрелся на бюсте красотки.

Модель дополнила образ соломенной шляпкой с длинными полями.

"Цвет моей осени 🧡", - написали пользователи сети.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"С Таней осень и зима пролетят незаметно! Скоро лето!", "Вам к лицу этот наряд👌", "Шикарная🌸", "Добрый вечер! Жалко, что очень скоро осень подходит к концу 😢", "Cочно😍😘👍", "Царица !!👏😋🌟", "Идеально👌", "Бояриня👍😍", "Очень красиво все выглядит, но сейчас у нас уже больше зимнее время, будем ждать новые фото в зимней тематике", "Приветик Танюша🔥🌹! Образ жемчужной осени🔥💥🍁🍂🔥🌹👌! Когда смотришь на Вас🔥 в душе весна🔥🌹😘👌!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Татьяна Котова была запечатлена в короткой рубашке, завязанной на груди. При этом впечатляющие формы девушки не полностью поместились в наряд, часть груди осталась неприкрытой.

Также на ней белая юбка и ковбойская шляпа, которая делает образ еще более интересным.

Пользователи сети засыпали артистку комплиментами.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Котова показала бюст и довела до мурашек.

Еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова в соблазнительном топе посветила наливными "яблочками".

Также Politeka сообщала, что экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова засветила свою сестренку-красотку без одежды.