Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о машине

На фото Котова позирует в кофте и шортиках, а образ дополнила кроссовками. Звезда сидела в автомобиле, а в руках держала стакан кофе. Татьяна закрыла глаза яркими очками, а волосы оставила распущенными. Певица задрала ножки, удобно устроившись в автомобиле. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот так я езжу целыми днями... Только это постановочное фото, а если бы я вам показала всё на скрытой камере, то вы бы увидели как я почти живу в машине. Делаю прическу, мейк, переодеваюсь, созваниваюсь с командой, веду переговоры, работаю в ноуте, ем", - написала Татьяна под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Плодотворной недели вам", "Красивая и ещё умная", "У вас невероятно красивая внешность. Вам очень идёт такой образ", "Бизнес-леди", "Девушка - мечта!".

Сообщалось, что бывшая участница коллектива «ВИА Гра», модель и певица Татьяна Котова, блеснула ножками в задранной юбке.

Котова позировала на природе, сидя на стуле. Красотка повернулась лицом к спинке стула. При этом Котова задрала свою белоснежную юбочку, сверкнув красивыми, ровными и загорелыми ножками.

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