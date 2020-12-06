Два Mercedes, випущені в кінці 80-х років минулого століття, знайшли в несподіваному місці

Машини стояли за тюками сіна в старому покинутому сараї, який тривалий час використовували як курник.

Власники з цих тюків створили своєрідну стіну, яка і приховувала від сторонніх взгядов купе Mercedes W124 (C124) і седан Мерседес 190.

Судячи з фото можна сказати, що атомобілі в жахливому стані - вони покриті товстим шаром бруду з пилу і сіна, а також з курячого посліду.

Незрозуміло, чи вийде завести машини, але відомо що у моделей невеликий пробіг.

Раніше ми писали, що легендарний ГАЗ-21 «Волга» перетворили на пікап.

Автомобіль засвітився ще до карантину біля одного з супермаркетів Луцька.

ГАЗ - 21 випускався ще в 1960-х роках, але луцький екземпляр виглядає новим, як ніби з конвеєра.

Машина має великий дорожній просвіт, підніжки, додаткову оптику і сучасні колісні диски, взуті в високопрофільні шини. Цікаво, що в базі даних автомобілів числиться як ГАЗ-211969, під капотом якого знаходиться 1,8-літровий мотор.

Спочатку це не була "Волга" - при створенні моделі основу був узятий старий пікап, до якого приєднали панелі кузова і бампера двадцять четвертої моделі»Волги".

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