Два Mercedes, выпущенные в конце 80-х годов прошлого столетия, нашли в неожиданном месте
Машины стояли за тюками сена в старом заброшенном сарае, который длительное время использовали как курятник.
Владельцы из этих тюков создали своеобразную стену, которая и скрывала от посторонних взгядов купе Mercedes W124 (C124) и седан Мерседес 190.
Судя по фото можно сказать, что атомобили в ужасном состоянии - они покрыты толстым слоем грязи из пыли и сена, а также из куриного помета.
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Непонятно, получится ли завести машины, но известно что у моделей небольшой пробег.
Ранее мы писали, что легендарный ГАЗ-21 «Волга» превратили в пикап.
Автомобиль засветился еще до карантина возле одного из супермаркетов Луцка.
ГАЗ-21 выпускался еще в 1960-х годах, но луцкий экземпляр выглядит новым, как будто с конвейера.
Машина имеет большой дорожный просвет, подножки, дополнительную оптику и современные колёсные диски, обутые в высокопрофильные шины. Любопытно, что в базе данных автомобилей числится как ГАЗ-211969, под капотом которого находится 1,8-литровый мотор.
Изначально это не была «Волга» - при создании модели основу был взят старый пикап, к которому присоединили панели кузова и бампера двадцать четвёртой модели «Волги».
Напомним, что штраф до 425 гривен и не только, какая опасность подстерегает украинцев: "Могут лишиться...".
Как сообщала Politeka, украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…».
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