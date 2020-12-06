Автолюбители создали автомобильного робота-вездехода на базе советских Жигулей

Вместо задних колес умельцы установили специальную металлическую конструкцию, которая позволяет «Жигулю» шагать. В задней части машины был установлен жесткий подрамник к которому и крепятся элементы шагохода.

Дополнительно пришлось просверлить салон машины, чтобы проложить внутри две трубы.

Они стали верхней точкой крепления механизма. В основе конструкции — кривошип, который создает тягу на рычагах, запускающих ход металлической конструкции.

Такая довольно хитрая на вид конструкция и позволяет автомобилю совершать шагающие движения.

Ранее мы писали, что легендарный ГАЗ-21 «Волга» превратили в пикап.

Автомобиль засветился еще до карантина возле одного из супермаркетов Луцка.

ГАЗ-21 выпускался еще в 1960-х годах, но луцкий экземпляр выглядит новым, как будто с конвейера.

Машина имеет большой дорожный просвет, подножки, дополнительную оптику и современные колёсные диски, обутые в высокопрофильные шины. Любопытно, что в базе данных автомобилей числится как ГАЗ-211969, под капотом которого находится 1,8-литровый мотор.

Изначально это не была «Волга» - при создании модели основу был взят старый пикап, к которому присоединили панели кузова и бампера двадцать четвёртой модели «Волги».

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