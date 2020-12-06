Автолюбители создали автомобильного робота-вездехода на базе советских Жигулей
Вместо задних колес умельцы установили специальную металлическую конструкцию, которая позволяет «Жигулю» шагать. В задней части машины был установлен жесткий подрамник к которому и крепятся элементы шагохода.
Дополнительно пришлось просверлить салон машины, чтобы проложить внутри две трубы.
Они стали верхней точкой крепления механизма. В основе конструкции — кривошип, который создает тягу на рычагах, запускающих ход металлической конструкции.
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Такая довольно хитрая на вид конструкция и позволяет автомобилю совершать шагающие движения.
Ранее мы писали, что легендарный ГАЗ-21 «Волга» превратили в пикап.
Автомобиль засветился еще до карантина возле одного из супермаркетов Луцка.
ГАЗ-21 выпускался еще в 1960-х годах, но луцкий экземпляр выглядит новым, как будто с конвейера.
Машина имеет большой дорожный просвет, подножки, дополнительную оптику и современные колёсные диски, обутые в высокопрофильные шины. Любопытно, что в базе данных автомобилей числится как ГАЗ-211969, под капотом которого находится 1,8-литровый мотор.
Изначально это не была «Волга» - при создании модели основу был взят старый пикап, к которому присоединили панели кузова и бампера двадцать четвёртой модели «Волги».
Напомним, что штраф до 425 гривен и не только, какая опасность подстерегает украинцев: "Могут лишиться...".
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