Из-за новых правил выдачи номерных знаков их стоимость в Украине может вырасти в шесть раз

Украинское правительство поддержало предложенный МВД законопроект об изменении правил выдачи автомобильных номерных знаков, сообщается в материале Finance.UA. В частности, он предполагает передать их изготовление субъектам хозяйствования.

В данный момент МВД использует схему, при которой ежегодно проводится тендерная процедура закупки автономеров, затем они передаются в региональные сервисные центры, которые отправляют их в территориальные сервисные центры.

Как отмечают эксперты, новые правила приведут к резкому подорожанию номерных знаков. Так, если через тендеры их закупали по 108,60 гривен, то после принятия нового законопроекта эксперты рынка прогнозируют цену в около 600 гривен. Отмечается, что это похоже на попытку монополизации рынка.

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«Благодаря системе Прозорро у конечного потребителя – автовладельца – была возможность покупать номерные знаки по оптимальной цене. Крупные производители работали по-белому, исходя из имеющихся тендерных договоров. Этот же законопроект фактически вводит рынок в тень», - рассказала эксперт рынка, директор предприятия «Завод «Динамо-Силейр» Татьяна Селихова.

Отмечается, что тендерные закупки проходят под контролем Антимонопольного комитета Украины, однако новый закон фактически сделает такой контроль невозможным.

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Ранее мы писали, что украинцам начали приходить фальшивые и левые штрафы за нарушение ПДД, оплачивая их украинцы теряют свои средства. Ведь украинцы должны платить тысячи гривен.

Чтобы уберечься, в полиции советуют перед тем, как отправлять деньги, проверить наличие санкции в базе.

Напомним, обещанные компенсации оказались обманом, деньги пропадают со счетов украинцев: "Вам положена…".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о серьезной угрозе, с кого могут содрать колоссальные суммы.

Также Politeka писала, что в Раде нашли, за что еще можно наказать украинцев на деньги.