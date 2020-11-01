Особо предприимчивые украинцы могут оказаться в плачевной ситуации. Объясняем, почему

Не секрет, что многие водители с наступлением холодов (и, соответственно, пасмурной погоды), меняют лампы фар на ксеноновые. Конечно, такие лампы улучшают видимость для самого водителя, но при этом могут создавать аварийнфе ситуации, ослепляя движущихся навстречу, пишет "Дорожный адвокат".

Особенно это касается установки ксенона в неприспособленные заводом-производителем фары. Маркировка и тип ламп, которые можно использовать в фарах указаны на самих фарах - водителям следует перепроверить, а не заниматься самодеятельностью, иначе можно понести наказание не только в виде штрафа, но и лишиться прав и автомобиля.

Итак, запрещено:

самостоятельно изменять тип ламп, если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы

использование ксенонов без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар

Нарушителей могут привлечь к ответственности по одной из двух норм КУоАП, цена вопроса от 340 до 425 гривен.

по ч.2 ст.122 КУоАП за использование фар с нарушением требований соответствующих стандартов влечет за собой штраф в размере 425 грн.

по ч.1 ст.121 КУоАП за управление водителем транспортным средством переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 грн.

если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Также следует помнить, если полиция "придерется" к фарам, то обязана временно задержать машину.

Ранее мы сообщали, украинским водителям следует вооружиться линейками. Запрещена эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже дозволенного - для легковушек эта норма должна быть не ниже 1,6 мм. Наказание за это нарушение ПДД составляет 340 грн.

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