В Україні люди зіткнулися з новою проблемою
Співвласниця ріелторської компанії Олена Моїсеєва розповіла в соцмережі, як група підлітків розгромила одну з їхніх квартир, передає "Знай".
Вона розповіла, що хлопець зняв на добу квартиру, на вигляд пристойний і культурний.
"Сусіди вчасно повідомили, що лихо, біжіть сюди! Дізнаємося у колег, виявляється, що вони знайомі з ним і теж розгром квартири", – зазначила вона.
Компанія підлітків не приховує свої тусовки - вони розміщують в Instagram відео, де п'ють, курять, горланять пісні. У той же час б'ють в квартирі меблі і техніку, смітять, та інше.
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Жінка намагалася розшукати родичів буйних підлітків, опублікувавши їх фото, але безуспішно.
"Збитків завдали на 61 тисячу гривень. Взяли і пробили в холодильнику дірку. Звичайно, ремонту техніка тепер не підлягає, його потрібно замінити. Поліція на виклик не приїхала.",- розповів журналістам один з власників цієї ріелторської компанії Михайло Моїсеєв.
За його словами, останнім часом також з'явилися пранкери, які знімають подобово квартири і псують їх. Можуть перефарбувати стіни, шпалери, залишити на стінах або підлозі малюнки і зняти все це на відео.
Юристи кажуть, що єдиний спосіб боротьби з такими орендарями – це укладення офіційних договорів на оренду, щоб на руках залишилися копії документів.
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