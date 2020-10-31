Национальный банк решил спрогнозировать, какой будет цена на газ в 2021 году

Об этом говорится в аналитическом обзоре, который был опубликован на портале госрегулятора.

По прогнозам Нацбанка, цена на голубое топливо в следующем году будет составлять около $150 за тысячу кубов.

Что касается стоимости "черного золота", но нефть марки Brent в среднем будет стоить около $45-50 за один баррель.

Цены на нефть и природный газ в текущем году медленно росли. Однако значительные накопленные запасы и неопределенность относительно устойчивости восстановления глобальной экономики сдерживали их.

"Оживление экономической активности поддержит рост цен на энергоносители на прогнозном горизонте, который, впрочем, будет оставаться умеренным из-за наращивание сланцевого производства", - добавили в пресс-службе госрегулятора.

Отметим, что из-за скачков цен на газ на европейских биржах украинцам повысят тарифы на топливо уже в ноябре 2020 года. А из-за подорожания газа могут вырасти тарифы на отопление для бытовых потребителей.

Но и это будет не последнее повышение расценок на голубое топливо для населения. То есть, цена на газ будет и дальше расти.

"Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла. Буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, а значит - пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь. Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - заявляли ранее в Нафтогазе.

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