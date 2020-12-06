В Украине люди столкнулись с новой проблемой
Совладелица риелторской компании Елена Моисеева рассказала в соцсети, как группа подростков разгромила одну из их квартир, передает "Знай".
Она рассказала, что парень снял на сутки квартиру, на вид приличный и культурный.
"Соседи вовремя сообщили, что беда, бегите сюда! Узнаем у коллег, оказывается, что они знакомы с ним и тоже разгром квартиры", – отметила она.
Компания подростков не скрывает свои тусовки - они размещают в Instagram видео, где пьют, курят, горланят песни. В то же время бьют в квартире мебель и технику, мусорят, и прочее.
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Женщина пыталась разыскать родственников буйных подростков, опубликовав их фото, но безуспешно.
"Ущерб нанесли на 61 тысячу гривен. Взяли и пробили в холодильнике дыру. Конечно, ремонту техника теперь не подлежит, его нужно заменить. Полиция на вызов не приехала.", – рассказал журналистам один из владельцев этой риелторской компании Михаил Моисеев.
По его словам, в последнее время также появились пранкеры, которые снимают посуточно квартиры и портят их. Могут перекрасить стены, обои, оставить на стенах или полу рисунки и снять все это на видео.
Юристы говорят, что единственный способ борьбы с такими арендаторами – это заключение официальных договоров на аренду, чтобы на руках остались копии документов.
Ранее мы рассказывали, что Рада хочет повесить на украинцев новый налог.
По информации журналистов, над внедрением нового налога для простых украинцев задумались в "Слуге народа".
Инициаторы введения нового налога ожидают, что поступления могут пойти в местные бюджеты, и это якобы позволит наладить "контакт" центральной власти с регионами.
Однако, как уверяют осведомленные инсайдеры, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время.
Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки.
Как сообщала Politeka, новый тарифный удар для украинцев, цена на газ скакнула сразу на 23%: важное сообщение Кабмина.
Также Politeka писала, что изменение тарифов на коммуналку, важное заявление Минфина.