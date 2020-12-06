В Украине люди столкнулись с новой проблемой

Совладелица риелторской компании Елена Моисеева рассказала в соцсети, как группа подростков разгромила одну из их квартир, передает "Знай".

Она рассказала, что парень снял на сутки квартиру, на вид приличный и культурный.

"Соседи вовремя сообщили, что беда, бегите сюда! Узнаем у коллег, оказывается, что они знакомы с ним и тоже разгром квартиры", – отметила она.

Компания подростков не скрывает свои тусовки - они размещают в Instagram видео, где пьют, курят, горланят песни. В то же время бьют в квартире мебель и технику, мусорят, и прочее.

Женщина пыталась разыскать родственников буйных подростков, опубликовав их фото, но безуспешно.

"Ущерб нанесли на 61 тысячу гривен. Взяли и пробили в холодильнике дыру. Конечно, ремонту техника теперь не подлежит, его нужно заменить. Полиция на вызов не приехала.", – рассказал журналистам один из владельцев этой риелторской компании Михаил Моисеев.

По его словам, в последнее время также появились пранкеры, которые снимают посуточно квартиры и портят их. Могут перекрасить стены, обои, оставить на стенах или полу рисунки и снять все это на видео.

Юристы говорят, что единственный способ борьбы с такими арендаторами – это заключение официальных договоров на аренду, чтобы на руках остались копии документов.