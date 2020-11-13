Если народные депутаты поддержат соответствующий законопроект, то налог на недвижимость начнут платить не только владельцы больших квартир и домов, но и все украинцы

Как информирует Politeka со ссылкой на 24.ua, в случае непринятия изменений в закон, в следующем году ставка налога на один квадратный метр не превысит 1,5% от минимальной заработной платы, причем размер ставки будет зависить от местных властей, которые его устанавливают.

Так, в Харькове, Одессе и Киеве придется заплатить 1% от размера "минималки" (47,23 грн за каждый "лишний" метр), а во Львове за "лишние" метры в доме придется заплатить тот же 1%, а в квартире – 0,5%;

В следующем году украинцы заплатят налог за 2020 год. Ставка налога с учетом минимальной зарплаты на 1 января текущего года (4 723 гривны) составит максимум 70 гривен 85 копеек за каждый "лишний" квадратный метр.

Если площадь квартиры более 300 квадратных метров, а дома – более 500, сумма налога вырастет на 25 тысяч грн за каждый такой объект.

Отмечается, что накажут за несвоевременную уплату налога (до 1 июля 2021 года) штрафом в размере 10% от суммы налогового долга за просрочку до 30 дней. Если просрочка более месяца – штраф вырастет до 20% от суммы налога.

Ранее мы сообщали, что нардепы озаботились изменение налога на автомобили. Если сейчас он составляет 25 тысяч гривен, то с января 2021 года за автомобиль возрастом до 5 лет придется заплатить 36 тысяч гривен. Если транспортному средству от 5 до 8 лет, размер налога будет меньше в два раза (18 тысяч).

Напомним, тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки.

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