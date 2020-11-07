Украинские чиновники предупредили граждан, что цена на газ существенно подскочила, и это будет видно в платежках

Об этом рассказывает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает «Обозреватель».

Так, если по состоянию на первое октября цена импортного газа составляла 140,5 долларов, то с первого ноября показатель вырастет до 171,2 долларов.

Таким образом, средняя стоимость голубого топлива подскочила на 23%. С 3955,7 гривен до 4848,3 гривен. Причиной этого чиновники называют то, что с первого августа украинцы покупают газ по нерегулируемым тарифам, поэтому поставщики могут сами выбирать, у кого и за сколько покупать газ.

До этого мы рассказывали, что украинцы уже могут готовиться к очередному повышению цен на газ. Об этом рассказала эксперт Оксана Запорожская.

По ее словам, несмотря на ноябрьское повышение цен на топливо, газ все равно будет дорожать вплоть до февраля 2021 года.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – предупреждает эксперт по вопросам энергетики.

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