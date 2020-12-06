Автолюбителі створили автомобільного робота-всюдихода на базі радянських Жигулів
Замість задніх коліс умільці встановили спеціальну металеву конструкцію, яка дозволяє "Жигулю" крокувати. У задній частині машини був встановлений жорсткий підрамник до якого і кріпляться елементи шагохода.
Додатково довелося просвердлити салон машини, щоб прокласти всередині дві труби.
Вони стали верхньою точкою кріплення механізму. В основі конструкції-кривошип, який створює тягу на важелях, що запускають хід металевої конструкції.
Юна дочка Кравець із "Квартал 95" змила мамину косметику й показала себе справжньою, домашнє фото: "Бездоганна"
Кравець з "Квартал 95" зізналася в незвичайних стосунках з Потапом, Каменських і не снилося: "Знайомтеся, це мій..."
Колоритна Мейхер після програшу в "Танцях з зірками" з'явилася з Горбуновим в новому амплуа: "Ну Галя і дає!"
Щаслива Настя Каменських задерла светр і похвалилася круглим животиком: "Потап, красунчик!"
Така досить хитра на вигляд конструкція і дозволяє автомобілю здійснювати крокуючі рухи.
Раніше ми писали, що легендарний ГАЗ-21 «Волга» перетворили на пікап.
Автомобіль засвітився ще до карантину біля одного з супермаркетів Луцька.
ГАЗ - 21 випускався ще в 1960-х роках, але Луцький екземпляр виглядає новим, як ніби з конвеєра.
Машина має великий дорожній просвіт, підніжки, додаткову оптику і сучасні колісні диски, взуті в високопрофільні шини. Цікаво, що в базі даних автомобілів числиться як ГАЗ-211969, під капотом якого знаходиться 1,8-літровий мотор.
Спочатку це не була» Волга « - при створенні моделі основу був узятий старий пікап, до якого приєднали панелі кузова і бампера двадцять четвертої моделі»Волги".
Нагадаємо, що штраф до 425 гривень і не тільки, яка небезпека підстерігає українців: "можуть втратити...".
Як повідомляла Politeka, українців чекає новий неприємний сюрприз «що подорожчає цього разу: "вартість зросте в…».
Також Politeka писала, що українців засипають липовими "штрафами", в поліції вже попередили.