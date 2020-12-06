Автолюбителі створили автомобільного робота-всюдихода на базі радянських Жигулів

Замість задніх коліс умільці встановили спеціальну металеву конструкцію, яка дозволяє "Жигулю" крокувати. У задній частині машини був встановлений жорсткий підрамник до якого і кріпляться елементи шагохода.

Додатково довелося просвердлити салон машини, щоб прокласти всередині дві труби.

Вони стали верхньою точкою кріплення механізму. В основі конструкції-кривошип, який створює тягу на важелях, що запускають хід металевої конструкції.

Така досить хитра на вигляд конструкція і дозволяє автомобілю здійснювати крокуючі рухи.

Раніше ми писали, що легендарний ГАЗ-21 «Волга» перетворили на пікап.

Автомобіль засвітився ще до карантину біля одного з супермаркетів Луцька.

ГАЗ - 21 випускався ще в 1960-х роках, але Луцький екземпляр виглядає новим, як ніби з конвеєра.

Машина має великий дорожній просвіт, підніжки, додаткову оптику і сучасні колісні диски, взуті в високопрофільні шини. Цікаво, що в базі даних автомобілів числиться як ГАЗ-211969, під капотом якого знаходиться 1,8-літровий мотор.

Спочатку це не була» Волга « - при створенні моделі основу був узятий старий пікап, до якого приєднали панелі кузова і бампера двадцять четвертої моделі»Волги".

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