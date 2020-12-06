Легендарный ГАЗ-21 «Волга» превратили в пикап
Автомобиль засветился еще до карантина возле одного из супермаркетов Луцка.
ГАЗ-21 выпускался еще в 1960-х годах, но луцкий экземпляр выглядит новым, как будто с конвейера.
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Машина имеет большой дорожный просвет, подножки, дополнительную оптику и современные колёсные диски, обутые в высокопрофильные шины.
Любопытно, что в базе данных автомобилей числится как ГАЗ-211969, под капотом которого находится 1,8-литровый мотор.
Изначально это не была «Волга» - при создании модели основу был взят старый пикап, к которому присоединили панели кузова и бампера двадцать четвёртой модели «Волги».
Ранее мы писали, что в Министерстве внутренних дел Украины считают, что наказания за нарушения ПДД должны быть куда жестче.
С 25 ноября на территории страны действуют новые дорожные правила, среди которых обязанность водителей и пассажиров (даже на заднем сидении) пристегиваться ремнями безопасности.
Нововведения прокомментировал советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
По его словам, ремни безобпасности - это один из элементов, который, возможно, уменьшит количество травм и гибели на дорогах. Но, помимо этого, украинцы должны осозновать всю серьезность ответственности, которая последует за нарушением. Апостол является сторонником ужесточения наказаний, в том числе, повышения штрафов в тысячи раз - до такого размера, чтобы "было страшно" нарушать.
Так, советник выступил за существенное повышение штрафов за непристегнутый ремень безопасности. По его словам, каждый день в Украине гибнет 8-10 человек в среднем и еще около 30 травмируется. Только за этот год погибло 2 800 человек.
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