Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв відреагував на інформацію про підвищення комуналки більш, ніж на 50%

На своїй Facebook-сторінці Коболєв написав, що річне зростання суми оплати за житлово-комунальні послуги на 55% обумовлене тим, що з січня Держстат включає в неї заплачені жителями України кошти за електроенергію, передає "Хвиля".

Він повідомив, що за даними Держстату в жовтні 2019 року українці заплатили за комуналку 5,8 млрд.грн., а в жовтні цього року — 9 млрд.грн., тобто на 55% більше, як і писали в мережі.

Також він вказав на те, що така різниця в показниках пов'язана з тим, що з початку року в загальну суму оплати за комуналку додатково входять заплачені гроші за електрику.

"З січня цього року Держстат додав до графіку оплати ЖКП також оплату електроенергії. А в 2019 році ці платежі не включав. Насправді порівняння виглядає так: 9 - (5,8 (газ, тепло, вода, сміття) 3 (електроенергія)) = 0,2 млрд грн. Зростання комунальних платежів за рік-3%", - пояснив він.

Коболєв закликав українців уважно сприймати інформацію і робити перевірку її джерел.

Раніше ми писали, що вартість газу в Україні залежить від декількох факторів.

Про це попередив глава монополіста "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

За його словами, відразу три фактори впливають на вартість блакитного палива, і їх точний вплив складно передбачити.

Як запевняє Андрій Коболєв, ціна на газ залежить: від погоди в Європі, від поведінки російського монополіста" Газпром " і від приватних компаній, які будуть вирішувати питання про продаж палива, яке заздалегідь закачали в українські сховища.

Коболєв відмовився називати конкретні цифри, але заявив, що є "певні оптимістичні прогнози".

"Якби я точно знав [майбутні ціни], Я б працював в іншому місці і заробляв багато мільйонів доларів. Але це, на жаль, не так, тому назвати [ціну на газ в майбутньому] я не можу. Ринок коливається, взимку, як правило, відбувається зростання. Наприклад, за листопад ми бачимо певну стабілізацію", - додав глава українського монополіста.

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