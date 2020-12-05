Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отреагировал на информацию о повышении коммуналки более, чем на 50%

На своей Facebook-странице Коболев написал, что годовой рост суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 55% обусловлен тем, что с января Госстат включает в нее заплаченные жителями Украины средства за электроэнергию, передает "Хвиля".

Он сообщил, что по данным Госстата в октябре 2019 года украинцы заплатили за коммуналку 5,8 млрд. грн., а в октябре этого года — 9 млрд. грн., то есть на 55% больше, как и писали в сети.

Также он указал на то, что такая разница в показателях связана с тем, что с начала года в общую сумму оплаты за коммуналку дополнительно входят заплаченные деньги за электричество.

"С января этого года Госстат добавил к графику оплаты ЖКУ также оплату электроэнергии. А в 2019 году эти платежи не включал. На самом деле сравнение выглядит так: 9 - (5,8 (газ, тепло, вода, мусор) 3 (электроэнергия)) = 0,2 млрд грн. Рост коммунальных платежей за год - 3%", — объяснил он.

Коболев призвал украинцев внимательно воспринимать информацию и делать проверку ее источников.

Ранее мы писали, что стоимость газа в Украине зависит от нескольких факторов.

Об этом предупредил глава монополиста "Нафтогаз" Андрей Коболев.

По его словам, сразу три фактора влияют на стоимость голубого топлива, и их точное влияние сложно предугадать.

Как уверяет Андрей Коболев, цена на газ зависит: от погоды в Европе, от поведения российского монополиста "Газпром" и от частных компаний, которые будут решать вопрос о продаже топлива, которое заранее закачали в украинские хранилища.

Коболев отказался называть конкретные цифры, но заявил, что есть “определенные оптимистические прогнозы”.

“Если бы я точно знал [будущие цены], я бы работал в другом месте и зарабатывал много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать [цену на газ в будущем] я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию”, – добавил глава украинского монополиста.

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