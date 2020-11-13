Стоимость газа в Украине зависит от нескольких факторов

Об этом предупредил глава монополиста "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает УНН.

По его словам, сразу три фактора влияют на стоимость голубого топлива, и их точное влияние сложно предугадать.

Как уверяет Андрей Коболев, цена на газ зависит: от погоды в Европе, от поведения российского монополиста "Газпром" и от частных компаний, которые будут решать вопрос о продаже топлива, которое заранее закачали в украинские хранилища.

Коболев отказался называть конкретные цифры, но заявил, что есть “определенные оптимистические прогнозы”.

“Если бы я точно знал [будущие цены], я бы работал в другом месте и зарабатывал много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать [цену на газ в будущем] я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию”, – добавил глава украинского монополиста.

Ранее в "Нафтогазе" предупредили, что стоимость газа для бытовых потребителей вырастет почти на 35%. Украинцам придется платить больше за голубое топливо уже с ноября 2020 года.

С 1 ноября цена за кубометр газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 гривны с НДС и без учета стоимости доставки газа. В прошлом месяце, для сравнения, цена за кубометр составляла 4,7 гривны.

Более того, как прогнозируют эксперты, в ближайшее время газ может подорожать до 9 тысяч гривен за тысячу кубометров.

По словам аналитика Дмитрия Марунича, такие расценки могут быть в некоторых населенных пунктах. Он не сомневается, что сейчас есть предпосылки для нового подорожания газа - до 9000 гривен за тысячу кубометров. Поэтому если сравнивать с прошлым годом, то платежки украинцев вырастут более чем на 30%.

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