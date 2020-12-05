Відома українська співачка Тіна Кароль заінтригувала новим фото

Як повідомляє Politeka.net, зірка, якій приписують роман з молдавським музикантом Даном Баланом, знаходиться на піку популярності.

Нещодавно креативний продюсер проектів на каналі "1 + 1" Володимир Завадюк поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram спільним знімком з Тіною Кароль.

Можна припустити, що у Балана з'явився сильний конкурент, адже продюсер знайомий зі співачкою вже сім років і, звичайно ж, їх багато що пов'язує.

"Моє найкрасивіше фото з тобою, Тіна. Дякую за підтримку та натхнення. Особисто знайомі близько 7 років, за цей час стали рідними, за цей час створили цілу історію. Спасибі, що з тобою завжди надійно. Муза 💜 " - підписав фото Завадюк.

Раніше ми писали, що Дан Балан, якому приписують роман Тіною Кароль, об'єднався з казахською красунею.

Він почав тісно співпрацювати з виконавицею Індірою Едільбаєвою (псевдонім - INDI) і навіть заспівав разом з нею на популярному шоу "Танці з зірками", яке веде саме Тіна Кароль. У соціальній мережі "Instagram" Дан Балан опублікував пристрасний кадр, зроблений під час спільного виступу.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню: "Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "танців з зірками", реакція артистки здивувала.