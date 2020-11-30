Украинская певица и ведущая проекта "Танці з зірками" Тина Кароль выбрала неудачное платье для финала шоу

Как пишет Politeka.net, на фан-странице звезды в Инстаграм появилось фото, сделанное на праздничном эфире. Красотка была одета в черное платье с очень глубоким вырезом на спине. Ее волосы были собраны, а из прически свисали красивые украшения.

В комментариях звезду расхвалили за внешний вид и даже посвятили стих.

«Как роза вешняя цветете,

Как птица певчая поете,

Как ясный день прекрасна Вы,

Полна как ангел, доброты», - написали фанаты под постом.

Однако, не все остались в восторге от образа певицы. Зрители обратили внимание на некрасивые складки на спине артистки, которые свидетельствуют о лишнем весе. Пользователи сети задались вопросом, куда смотрели стилисты Кароль, задача которых скрывать недостатки фигуры и подчеркивать достоинства, а не выставлять на всеобщее обозрение неидеальные формы звезды.

Впрочем, Тину это похоже не беспокоит. Артистка регулярно надевает откровенные платья с необычными вырезами, не стесняясь показаться неидеальной. Из-за этого Кароль часто становится объектом критики в сети. На «Танцях» певице регулярно советовали одеваться скромнее.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила.