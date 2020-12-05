Известная украинская певица Тина Кароль заинтриговала новым фото
Как сообщает Politeka.net, звезда, которой приписывают роман с молдавским музыкантом Даном Баланом, находится на пике популярности.
Недавно креативный продюсер проектов на канале "1+1" Владимир Завадюк поделился на своей странице в соцсети Instagram инригующим совместным снимком с Тиной Кароль.
Можно предположить, что у Балана появился сильный конкурент, ведь продюсер знаком с певицей уже семь лет и, конечно же, их многое связывает.
"Мое самое красивое фото с тобой, Тина. Спасибо за поддержку и вдохновение. Лично знакомы около 7 лет, за это время стали родными, за это время создали целую историю. Спасибо, что с тобой всегда надежно. Муза 💜" - подписал фото Завадюк.
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Ранее мы писали, что Дан Балан, которому приписывают роман Тиной Кароль, объединился с казахской красоткой.
Он начал тесно сотрудничать с исполнительницей Индирой Эдильбаевой (псевдоним - INDI) и даже спел вместе с ней на популярном шоу "Танці з зірками", которое ведет именно Тина Кароль. В социальной сети "Инстаграм" Дан Балан опубликовал страстный кадр, сделанный во время совместного выступления.
Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».
Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила.