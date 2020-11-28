Популярная украинская певица Тина Кароль решила подразнить поклонников, посветив формами в платьях с пикантными вырезами

Снимки были опубликованы на фан-странице знаменитости в Instagram, сообщает Politeka.

«Какой образ лучше? Первый или второй? #иконастиля» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Кароль позирует в белоснежных платьях с пикантными вырезами. Они безупречно подчеркивали и без того идеальные прелести звезды, а поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Тика красивая – это все знают», «оба бомбезные», «та она везде прекрасна», «оба образа совершенны», «роскошнее платьев на ней еще не было», - пишут они.

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Тина Кароль не устает поражать и восхищать поклонников стильными появлениями - певица примеряет эффектные наряды, которые подчеркивают ее женственность и секусальность.

Ее выходы в свет всегда вызывают бурные обсуждения в сети. Так, несколько часов назад она показала в Instagram-Stories кадры со своего выступления, для которого выбрала пикантное платье.

Напомним, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95»: «Женщина-богиня».

Как сообщала Politeka, Тину Кароль поздравляют с рождением сына, сходство с отцом поражает.

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