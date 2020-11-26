Популярная украинская певица Тина Кароль за время своей карьеры неоднократно подчеркивала безупречную фигуру соблазнительными нарядами

Politeka решила показать наиболее роскошные из них.

Так, на первой фотографии Кароль позирует в платье «в пол», которое имеет невероятное декольте. Благодаря ему видно роскошную «душу» знаменитости.

Кроме того, певица удивляла украинцев элегантным белоснежным нарядом с открытой спиной, дополнив образ соблазнительным взглядом и прической.

Не менее ярким был образ Тины Кароль, когда певица нарядилась в крохотный наряд без штанов, позируя при этом на лавочке. Особенно сильно украинцам понравился счастливый взгляд кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях. Один из них написал "Ауф, какая волчица".

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Знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" cерию фото в новом образе, на этот раз она предстала в длинном черном платье необычного фасона. Нижняя часть наряда представляет из себя юбку, обтягивающую бедра, а верхняя состоит из двух сегментов: на животе и груди.

Платье обнажило талию и бока исполнительницы, можно заметить, что на ней нет бюстгальтера. Тина Кароль также надела длинные кожаные перчатки во всю руку.

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