В Сети появилось любопытное видео с певицей Тиной Кароль
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 35-летней звезды в Инстаграм опубликовали свежие кадры, на которых показали закулисье шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Во всю идет подготовка к бомбическому номеру Тины Кароль на @tanci1plus1", - говорится в подписи.
На кадрах Тина показала лицо крупным планом: девушка подчеркнула красоту удачным макияжем в розовых тонах, собрав волосы в пучок. На ней была теплая меховая кофта.
Играла музыка, пока Тина кокетничала на камеру, когда голос за кадром сделал замечание: "Не пой". Певица недовольно закатила глаза, но затем быстро отпустила ситуацию и продолжила молча подтанцовывать головой в такт музыке.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Тиночка, ждем с нетерпением обязательно будем смотреть. Мы тебя твои песни очень любим. Ждем с концертом в Днепре. Шлем тебе воздушные поцелуйчики. 💕"
"Бусинка наша, очень ждём, будет взрыв паркета.💖💗"
"Важко не почати співати😂"
"Это же устройство в доме у Дана возле елки, где он с племянником, ничего не понятно??? Кто подскажет???"
Ранее мы сообщали, в Сети горячо обсуждают фотоколлаж с Тиной Кароль и мамой ее "тайного" любовника Дана Балана - Людмилой Балан. Блондинки и впрямь очень похожи: обе миловидные с длинными волосами.
«Как мама с доцей», «Говорят, мужчины ищут жён, похожих на мать. Правда ли?», «Ну красотки», «Ох, похожи как!», «Я минут 5 не могла понять где кто🥺😹💖 они очень похожи», «Ёжкин матрёшкин что-ж они так похожи.. реально как будто мама и дочь… а может...🤔🤔🤔внебрачная дочь», - -комментировали пользователи.
Напомним, счастливая Кароль получила любовное признание от известного красавца.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся.
Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье.