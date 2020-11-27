В Сети появилось любопытное видео с певицей Тиной Кароль

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 35-летней звезды в Инстаграм опубликовали свежие кадры, на которых показали закулисье шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Во всю идет подготовка к бомбическому номеру Тины Кароль на @tanci1plus1", - говорится в подписи.

На кадрах Тина показала лицо крупным планом: девушка подчеркнула красоту удачным макияжем в розовых тонах, собрав волосы в пучок. На ней была теплая меховая кофта.

Играла музыка, пока Тина кокетничала на камеру, когда голос за кадром сделал замечание: "Не пой". Певица недовольно закатила глаза, но затем быстро отпустила ситуацию и продолжила молча подтанцовывать головой в такт музыке.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Тиночка, ждем с нетерпением обязательно будем смотреть. Мы тебя твои песни очень любим. Ждем с концертом в Днепре. Шлем тебе воздушные поцелуйчики. 💕"

"Бусинка наша, очень ждём, будет взрыв паркета.💖💗"

"Важко не почати співати😂"

"Это же устройство в доме у Дана возле елки, где он с племянником, ничего не понятно??? Кто подскажет???"

Ранее мы сообщали, в Сети горячо обсуждают фотоколлаж с Тиной Кароль и мамой ее "тайного" любовника Дана Балана - Людмилой Балан. Блондинки и впрямь очень похожи: обе миловидные с длинными волосами.

«Как мама с доцей», «Говорят, мужчины ищут жён, похожих на мать. Правда ли?», «Ну красотки», «Ох, похожи как!», «Я минут 5 не могла понять где кто🥺😹💖 они очень похожи», «Ёжкин матрёшкин что-ж они так похожи.. реально как будто мама и дочь… а может...🤔🤔🤔внебрачная дочь», - -комментировали пользователи.

Напомним, счастливая Кароль получила любовное признание от известного красавца.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль и Дан Балан скоро воссоединятся.

Также Politeka писала, что Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье.