Відомий український продюсер Олексій Потапенко вирішив відповісти на критику
Про це стало відомо завдяки новій публікації продюсера в мережі Instagram.
Потап опублікував скріншоти своєї великої відповіді. Артист вирішив нагадати, що він продовжує працювати в Україні, забезпечуючи більше 100 українських сімей, що штани він знімав в ефірі російського телеканалу і про те, що у нього красива дружина і задоволена прийомна дочка.
"Моя прийомна дочка обожнює мене і у нас Класні стосунки", - написав Потап.
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Однією з причин коментаря також був і момент щодо співачки Ольги Бузової з якою у Потапа новий трек.
Олексій заявив:"Трек з Бузовою - це хітяря, який ви будете слухати, коли накотите і підете танцювати, я знаю що ви і так слухаєте російську музику".
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Раніше Politeka писала, що Потап заговорив про почуття до Каменських.
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