Відомий український продюсер Олексій Потапенко вирішив відповісти на критику

Про це стало відомо завдяки новій публікації продюсера в мережі Instagram.

Потап опублікував скріншоти своєї великої відповіді. Артист вирішив нагадати, що він продовжує працювати в Україні, забезпечуючи більше 100 українських сімей, що штани він знімав в ефірі російського телеканалу і про те, що у нього красива дружина і задоволена прийомна дочка.

"Моя прийомна дочка обожнює мене і у нас Класні стосунки", - написав Потап.

Однією з причин коментаря також був і момент щодо співачки Ольги Бузової з якою у Потапа новий трек.

Олексій заявив:"Трек з Бузовою - це хітяря, який ви будете слухати, коли накотите і підете танцювати, я знаю що ви і так слухаєте російську музику".

Нагадавши, Потап вляпався через Дімопулос з "танців з зірками", несподіване зізнання: "я прийшов п'яненький трошки..."

Раніше Politeka писала, що Потап заговорив про почуття до Каменських.

Як повідомляла Politeka, засмагла Каменських в білосніжному купальнику показала, чим підкорила Потапа.