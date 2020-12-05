Известный украинский продюсер Алексей Потапенко решил ответить на критику

Об этом стало известно благодаря новой публикации продюсера в сети Instagram.

Потап опубликовал скриншоты своего большого ответа. Артист решил напомнить, что он продолжает работать в Украине, обеспечивая больше 100 украинских семей, что штаны он снимал в эфире российского телеканала и о том, что у него красивая жена и довольная приемная дочь.

"Моя приемная дочь обожает меня и у нас классные отношения", - написал Потап.

Одной из причин комментария также был и момент касательно певицы Ольги Бузовой с которой у Потапа новый трек.

Алексей заявил: "Трек с Бузовой - это хитяря, который вы будете слушать, когда накатите и пойдете танцевать, я знаю что вы и так слушаете российскую музыку".

Напомним, Потап вляпался через Димопулос из "Танцев со звездами", неожиданное признание: "Я пришел пьяненький немножко..."

Ранее Politeka писала, что Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.