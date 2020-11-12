Рэпер Потап и Настя Каменских не скрывают своей нежной любви друг к другу - на радость их фанатов

Как передает Politeka.net, 39-летний рэпер Алексей Потапенко опубликовал тизер новой песни Насти Каменских - чувственность, глубина и атмосферность ее очередной работы зашкаливает (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах соблазнительная супруга рэпера предстала за рулем авто, катаясь по ночному городу и размышляя о любви и отношениях.

Алексей сопроводил пост трогательными словами о Насте.

"Я обожаю, когда женщина поёт о своих чувствах, особенно моя @kamenskux #nk #vibe Я долго ждал выхода этой песни и писал фанам на вопрос «когда же у Насти будет лирика» скоро ... уже совсем скоро, как Вам эта история?", - не удержался довольный Потап.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"прям до мурашек💔 очень очень сильно ждала подобные песни, уже хотеться услышать полностью☺️❤️"

"Это что-то нереальное, на столько проникновенно😍 Пока слушала, даже не заметила как прослезилась. Очень красиво💜"

"Песня 🔥🔥🔥ждем очень... Настя ее чувствует так, что у самой мурашки... Как и все свои песни...."

"Потому что Настя Любит, поэтому она так чувствует эту музыку и транслирует нам 😉🤗"

"Вам повезло с вашей Настей!!!)))Очень повезло!!!)))😉😉😉"

"Кайф 💜 очень ждём 😍"

"Ах какая женщина 🔥❤️💣"

Ранее мы сообщали, Каменских подразнила прелестями на фото в джинсовой рубашке. Певица приспустила ее на плечи, дав понять зрителям, что на ней нет бюстгальтера. Соблазнительные линии ее декольте способны свести с ума кого угодно.

Напомним, сияющая Каменских поразила резким преображением, одна деталь все меняет: «Леше нереально повезло».

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом: «Как будто у нее токсикоз».