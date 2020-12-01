"Все, на что вы способны - это обсасывать мои движения"

Потап решил извиниться за клип своей подопечной Нади Дорофеевой, снятый на аллее Героев Небесной Сотни и презентованный накануне годовщины расстрелов на Майдане

Эмоциональное видео продюсер обнародовал на своей странице в Инстаграм.

"Хочу извиниться перед всеми, кого возмутило последнее видео (клип на песню Gorit - ред.). Это наша ошибка. Недосмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Извините. Наша ошибка", - сказал Потап.

Однако на этом он не остановился. Дальнейшая его речь возмутила украинцев не меньше, чем клип.

Потап в частности прокомментировал сотрудничество с российской исполнительницей Ольгой Бузовой.

"Когда я увидел украинский чарт Apple Music, Я был в шоке. Нас победила российская попса и рэп, это стоит признать. Как попасть на слух нашему слушателю? Надо быть модным. Надо быть Егором Кридом, Моргенштерном или привлечь внимание какой - то выходкой", - заявил Потап.

Именно поэтому ему пришла идея записаться с Бузовой. "Какой бы она ни была", - заявил продюсер.

По словам Потапа, именно так украинская группа может увеличить свою аудиторию.

"Экспансия украинской музыки начинается не с треков на украинском, а с присутствия. Нас нет. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты", - высказался продюсер.

По убеждению Потапа только такие люди как он когут вести страну вперед.

"Вы не лидеры, вы не иконы, не можете повести страну вперед, вы только тормозите своей поляризацией общества всех нас. Нам нужны другие люди. Такие как я. Которые умеют работать. Все, на что вы способны, - это обсасывать мои движения", - говорит артист.

Потап добавил, что может делать все, что угодно и его все равно будут любить, ведь победы отдельно украинца - это победы всей страны. Также он упомянул, что платит государству налоги.

"Я, заслуженный артист Украины, считаю, что могу петь и записываться с кем угодно, если это приносит пользу моей стране [...] Я-настоящий казак. У вас нет такого лидера, как я. Я настоящий. Я-ваш новый президент. Привыкайте к этой мысли", - заявил Потап.

По его мнению украинцам стоит больше уважать друг друга.

"Украина воюет каждый день, а вы так и не научились уважать друг друга... Найдите в себе силы признать. Что вы наговариваете на других, потому что сами неспособны ничего сделать и изменить», - заявил артист.

Сеть возмутило высказывание Потапа.

Напомним, Потап вляпался через Димопулос из "Танцев со звездами", неожиданное признание: "Я пришел пьяненький немножко..."

Ранее Politeka писала, что Потап заговорил о чувствах к Каменских.

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