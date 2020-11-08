Украинская певица Настя Каменских в белоснежном купальнике похвасталась безупречной фигурой
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! ☺️ Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано? Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты 🥰 А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку», - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Каменских позирует в белоснежном купальнике, эффектно демонстрируя упругие формы во всей красе.
«Красотка – огонь», «шикарная фигура», «красотка», «вау, до чего же ты хороша», «Как всегда эффектна, сногсшибательна и неотразима.🔥🔥🔥👏👍 Так держать», «ммм, похудела», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками очень личным фото
Певица позировала на камеру в домашнем костюме. Кофточку красотка немного приподняла, засветив плоский животик. Волосы звезды были распущены. Правда, выглядела она очень бледной и замученной.
Напомним, что сочная Каменских в топике взорвала сцену с Аделиной из «Танців з зірками»: «Второй шанс».
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