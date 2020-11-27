Відомий український співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів про те, як він проходив практику у столичній школі на Русанівці
Як передає Politeka, своїми спогадами Потап поділився в ефірі авторської передачі, яка виходить на YouTube-каналі 2POpodcast.
Так, Потап поділився тим, як йому довелось проходити практику у київській школі №139 на Русанівці, в якій тоді вчилася співачка Санта Дімопулос.
Олексій зізнався, що звернув увагу на дівчину, і за це йому миттєво "прилетіли" погрози.
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"Я - молодий практикант, прийшов в школу, п'яненький трошки. У мене стоїть клас, 9-В, по-моєму, і там стоїть Санта Дімопулос - майбутня зірка і танцівниця. Красива дівчинка, ось як Michelle Andrade - ось такий типаж. Я просто звернув на неї увагу, і мені пацани такі кажуть: "Ще раз на неї подивишся...". Дев'ятий клас! Доводилося з ними виходити і ще щось доводити: "Я сам з Русанівки, братва", - пригадує Потап.
Як відомо, Потап народився в 1981 році в Києві. Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту. За спеціальністю він вчитель фізкультури і тренер з водного поло та плавання.
На великій сцені Потап з 2006 року - тоді він разом зі співачкою Настею Каменських створив дует "Потап і Настя". Наприкінці 2017 року артисти повідомили, що ставлять проєкт на паузу. Відтоді Настя має свій власний проєкт - NK. Потап також виконує пісні і продюсує низку гуртів.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" після операції несподівано розговорився з Потапом: "Насправді...".
Раніше Politeka писала, що Потап заговорив про почуття до Каменських.