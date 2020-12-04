Українська співачка болівійського походження та підопічна Потапа Мішель Андраде похвалилася своєю новою зачіскою

Як передає Politeka , відповідна світлина з'явилась на сторінці Андраде у соцмережі. Так, Мішель показала фото з новим яскравим кольором волосся і зізналась, що вона вперше пофарбувалась. Дебютувати у цій справі співачка вирішила одразу дуже сміливо та зробила собі червоні локони. "- Алло, Миша, хочу так! - Чудово! Зможеш завтра? -Буду!" - прочитувала співачка лаконічну розмову зі своїм другом та стилістом. Вона наголосила, що Михайло Рудишин завжди виступає за шалені ідеї, за що вона його і цінує. "Перше моє фарбування!)" - радісно поділилась співачка.

Фоловери оцінили новий образ Андраде та засипали її комліментами.

"Мішуня! Ти просто чарівна!", "Краса!", "Ого, Мішель!", "Тобі дуже гарно!", "Ну дуже!", "Я закохалась, і це назавжди", "Красуня", "Вау", "Мені так подобаються твої експерименти з волоссям", "Вау! Красуня!", "Вогонь", "Клас!", - пишуть у коментарях.

Не втрималась від реакції на новий образ співачки і Даша Астаф'єва.

"Хана! Круто", - написала вона.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

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