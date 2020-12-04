Українська співачка болівійського походження та підопічна Потапа Мішель Андраде похвалилася своєю новою зачіскою
Фоловери оцінили новий образ Андраде та засипали її комліментами.
"Мішуня! Ти просто чарівна!", "Краса!", "Ого, Мішель!", "Тобі дуже гарно!", "Ну дуже!", "Я закохалась, і це назавжди", "Красуня", "Вау", "Мені так подобаються твої експерименти з волоссям", "Вау! Красуня!", "Вогонь", "Клас!", - пишуть у коментарях.
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Не втрималась від реакції на новий образ співачки і Даша Астаф'єва.
"Хана! Круто", - написала вона.
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".
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