Молоденькая певица с латиноамериканскими корнями Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала новые кадры
Серию интересных снимков восходящая звезда выложила на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
Мишель Андраде всего 23 года, но ее нежный голос и яркая красота уже помогли ей получить признание у широкой аудитории.
На фото девушка показала, как проходят ее репетиции на сцене, на одном из снимков даже можно увидеть ее продюсера Потапа.
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Так, Мишель позировала в короткой юбке, черной водолазке и кожанной куртке, на ноги обула массивные ботинки на каблуке. Девушка была с микрофоном.
«Пацаны, я старалась найти там, где мы все хорошо выглядим, но уступите даме 🥰😌», - написала певица.
Ранее мы писали, что певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике.
На фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром. На заднем фоне виднеется стул. Руками при этом красотка держится за поручень.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».
Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".