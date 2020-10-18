Молоденькая певица с латиноамериканскими корнями Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала новые кадры

Серию интересных снимков восходящая звезда выложила на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Мишель Андраде всего 23 года, но ее нежный голос и яркая красота уже помогли ей получить признание у широкой аудитории.

На фото девушка показала, как проходят ее репетиции на сцене, на одном из снимков даже можно увидеть ее продюсера Потапа.

Так, Мишель позировала в короткой юбке, черной водолазке и кожанной куртке, на ноги обула массивные ботинки на каблуке. Девушка была с микрофоном.

«Пацаны, я старалась найти там, где мы все хорошо выглядим, но уступите даме 🥰😌», - написала певица.

Ранее мы писали, что певица Мишель Андраде посветила изумительной фигурой в крохотном купальнике.

На фотографии Андраде позирует в крохотном купальнике, эффектно присев на камеру. Образ красотка дополнила идеальным макияжем и маникюром. На заднем фоне виднеется стул. Руками при этом красотка держится за поручень.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".