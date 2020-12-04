Украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде похвасталась своей новой прической
Фолловеры оценили новый образ Андраде и засыпали ее комлиментами.
"Мишуня! Ты просто неотразима!", "Красота!", "Ого, Мишель!", "Тебе очень хорошо!", "Ну очень!", "Я влюбилась, и это навсегда", "Красотка", "Вау", "Мне так нравятся твои эксперименты с волосами", "Вау! Красавица!", "Огонь", "Класс!",- пишут в комментариях.
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Не удержалась от реакции на новый образ певицы и Даша Астафьева.
"Хана! Круто", - написала она.
Напомним, что Мишель Андраде блеснула прелестями в "невидимом" корсете: "какая дама".
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавцем, жаркие кадры: "хороша чертовка".
Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".