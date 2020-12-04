Украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде похвасталась своей новой прической

Как передает Politeka , соответствующая фотография появилась на странице Андраде в соцсети. Так, Мишель показала фото с новым ярким цветом волос и призналась, что она впервые покрасилась. Дебютировать в этом деле певица решила сразу очень смело и сделала себе красные локоны. " - Алло, Миша, хочу так! - Отлично! Сможешь завтра? - Буду!" - прочитывала певица лаконичный разговор со своим другом и стилистом. Она подчеркнула, что Михаил Рудишин всегда выступает за безумные идеи, за что она его и ценит. "Первое мое окрашивание!)" - радостно поделилась певица.

Фолловеры оценили новый образ Андраде и засыпали ее комлиментами.

"Мишуня! Ты просто неотразима!", "Красота!", "Ого, Мишель!", "Тебе очень хорошо!", "Ну очень!", "Я влюбилась, и это навсегда", "Красотка", "Вау", "Мне так нравятся твои эксперименты с волосами", "Вау! Красавица!", "Огонь", "Класс!",- пишут в комментариях.

Не удержалась от реакции на новый образ певицы и Даша Астафьева.

"Хана! Круто", - написала она.

Напомним, что Мишель Андраде блеснула прелестями в "невидимом" корсете: "какая дама".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавцем, жаркие кадры: "хороша чертовка".

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