Украинская певица боливийского происхождения и подопечная Потапа Мишель Андраде похвасталась своей новой прической

Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась на странице Андраде в соцсети.
Так, Мишель показала фото с новым ярким цветом волос и призналась, что она впервые покрасилась.
Дебютировать в этом деле певица решила сразу очень смело и сделала себе красные локоны.
" - Алло, Миша, хочу так!
- Отлично! Сможешь завтра?
- Буду!" - прочитывала певица лаконичный разговор со своим другом и стилистом.
Она подчеркнула, что Михаил Рудишин всегда выступает за безумные идеи, за что она его и ценит.
"Первое мое окрашивание!)" - радостно поделилась певица.

Фолловеры оценили новый образ Андраде и засыпали ее комлиментами.

"Мишуня! Ты просто неотразима!", "Красота!", "Ого, Мишель!", "Тебе очень хорошо!", "Ну очень!", "Я влюбилась, и это навсегда", "Красотка", "Вау", "Мне так нравятся твои эксперименты с волосами", "Вау! Красавица!", "Огонь", "Класс!",- пишут в комментариях.

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Не удержалась от реакции на новый образ певицы и Даша Астафьева.

"Хана! Круто", - написала она.

Напомним, что Мишель Андраде блеснула прелестями в "невидимом" корсете: "какая дама".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавцем, жаркие кадры: "хороша чертовка".

Также Politeka писала, что фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть: "Боже! Кто это...".