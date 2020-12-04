Прима-балерина Катерина Кухар здивувала несподіваними кадрами з іншим судді» Танців з зірками " Владом Ямою

Як розповідає Politeka.net, відео знаменитість опублікувала у себе в Instagram в розділі»сторіс".

Влад Яма зображений в костюмі, схожому на ті, які носять працівники комунальних служб або ремонтні бригади.

"Владик, ну ти мене дивуєш і дивуєш" - каже Кухар.

"Я готувався", - відповів Яма.

"Сьогодні ти хочеш зробити це так?» - запитала балерина.

Схоже, кадри зроблені в гримерці.

Також Кухар покрутилася перед дзеркалом в масці Влада Ями.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном тиждень відпочивали в ОАЕ. Через поїздку у хореографа не було достатньо часу для підготовки до виступу на "Танцях з зірками".

Номер з Юлією Саніною та Дмитром Жуком яма репетирував тільки раз. А під час виконання номера в ефірі шоу хореограф отримав травму.

У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.

У судді шоу були підозри на перелом, але рентгенівський знімок показав, що це не так. Однак хореографу все ж знадобилася операція.

Нагадаємо, суперфінал "Танців з зірками" здивував несподіваними поворотами: хто переміг.

Як повідомляла Politeka, Яма не витримав конкуренції з лисою Нікітюк на «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що розкішна дружина Влада Ями з "Танців з зірками" вразила довжиною ніг.