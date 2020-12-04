Прима-балерина Екатерина Кухар удивила неожиданными кадрами с другим судье «Танців з зірками» Владом Ямой
Как рассказывает Politeka.net, видео знаменитость опубликовала у себя в Instagram в разделе «Сторис».
Влад Яма запечатлен в костюме, похожем на те, которые носят работники коммунальных служб или ремонтные бригады.
«Владик, ну ты меня удивляешь и удивляешь» - говорит Кухар.
«Я готовился», - ответил Яма.
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«Сегодня ты хочешь сделать это так?» - спросила балерина.
Похоже, кадры сделаны в гримерке.
Также Кухар покрутилась перед зеркалом в маске Влада Ямы.
Напомним, недавно Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном неделю отдыхали в ОАЭ. Из-за поездки у хореографа не было достаточно времени для подготовки к выступлению на "Танцях з зірками".
Номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма репетировал только раз. А во время исполнения номера в эфире шоу хореограф получил травму.
В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.
У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентгеновский снимок показал, что это не так. Однако хореографу все же понадобилась операция.
Напомним, суперфинал «Танців з зірками» удивил неожиданными поворотами: кто победил.
Как сообщала Politeka, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».
Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" впечатлила длиной ног.