Прима-балерина Екатерина Кухар удивила неожиданными кадрами с другим судье «Танців з зірками» Владом Ямой

Как рассказывает Politeka.net, видео знаменитость опубликовала у себя в Instagram в разделе «Сторис».

Влад Яма запечатлен в костюме, похожем на те, которые носят работники коммунальных служб или ремонтные бригады.

«Владик, ну ты меня удивляешь и удивляешь» - говорит Кухар.

«Я готовился», - ответил Яма.

«Сегодня ты хочешь сделать это так?» - спросила балерина.

Похоже, кадры сделаны в гримерке.

Также Кухар покрутилась перед зеркалом в маске Влада Ямы.

Напомним, недавно Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном неделю отдыхали в ОАЭ. Из-за поездки у хореографа не было достаточно времени для подготовки к выступлению на "Танцях з зірками".

Номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма репетировал только раз. А во время исполнения номера в эфире шоу хореограф получил травму.

В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентгеновский снимок показал, что это не так. Однако хореографу все же понадобилась операция.

Напомним, суперфинал «Танців з зірками» удивил неожиданными поворотами: кто победил.

Как сообщала Politeka, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».

Также Politeka писала, что роскошная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" впечатлила длиной ног.