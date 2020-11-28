Жена известного украинского хореографа и судьи «Танців з зірками» Влада Ямы Лилия заразила фолловеров новогодним настроением
Красотка опубликовала фотографии возле елочки, не преминув похвастаться стильным образом, в сториз Инстаграм, передает Politeka.net.
На ней – укороченный теплый топ с длинным рукавом, желтые штаны с иероглифами в спортивном стиле, черные кроссовки на массивной подошве и такого же цвета головной убор. На одном из фото образ дополнил блестящий длинный пуховик красного цвета.
«Прикоснуться к празднику», – подписала один из снимков Лилия.
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Недавно красотка опубликовала серию фото, на которых она предстала в невероятно дерзком и соблазнительном наряде. Лилия надела кожаный корсет и юбку как у персонажа из фэнтези-фильмов. На ногах у нее красовались кожаный ботфорты. Выглядела девушка просто сногшибательно.
Фотосессия проходила посреди пустыни. На одном из фото она уселась на песок и устроила жаркие игры.
«Никто ещё не заблудился, следуя своему внутреннему голосу», - подписала фото женщина.
Как известно, Лилия и Влад Яма поженились в 2015 году. Пара воспитывает сына Леона. Отметим, что хореограф длительное время не афишировал имя любимой женщины, зато теперь с гордостью делится фотографиями своей красавицы-жены, а также сына.
Напомним, что Влад Яма показал, как травмировался на "Танцях з зірками", видео инцидента с Саниной.
Как сообщала Politeka, Влад Яма показал безумные развлечения до травмы на «Танці з зірками»: «Шлем и полный газ!».
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