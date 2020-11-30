За всю историю шоу такое произошло впервые

В воскресенье, 29 ноября, состоялся суперфинал "Танців з зірками", где определился победитель шоу

За кубок победителя в 14 эфире соревновались три пары: Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Открыло финал выступление MONATIK Lida Lee и NiNO с хитом "ритмоLOVE".

Суперфинал шоу "Танці з зірками" удивлял сюрпризами.

Так, неожиданно на шоу прилетел из Америки сын Григория Чапкиса — Грег. Сын украинской легенды уверял, что звездный папа не знал о его приезде. Грег и Григорий не виделись вживую длительное время из-за пандемии.

«Ничего вообще не знал. И было так сложно. Мне очень приятно быть в родной стране, в которой я вырос и родился. Я приехал сюда ради папы, я хотел удивить, мне такой приятный данный момент. Он запомнит его на всю жизнь. Он — живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире здесь — бальных танцах», - сказал сын хореографа.

Грег Чапкис стал четвертым судьей и вместе со своим отцом, Екатериной Кухар и Владом Ямой оценивал номера суперфиналистов.

Финал был разделен на три танцевальных блока. Так, в первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте.

Во втором блоке участники станцевали любимую постановку зрителей.

А на третьем этапе пары показали новый танец.

Судьи поставили финалистам такие баллы: Юлия Санина и Дмитрий Жук получили 118 баллов, Санта Димопулос и Макс Леонов — 117 баллов, а Надежда Мейхер и Кирилл Васюк в сумме получили баллов 115.

Но, как обычно, все ришило голосование телезрителей. Они поддержали Димопулос и Леонова. Второе место заняли Санина и Жук. А на третьем, соответственно, Мейхер и Васюк.

Однако, тут произошло то, чего никто не ожидал, свой кубок Санта Димопулос решила отдать Юлии Саниной. Впервые в истории "Танців з зірками" двое победителей.

Во время суперфинала зрителей порадовали своим выступлением тренер "Голосу країни" Дан Балан со своей экс-подопечной, участницей вокального шоу Индирой Едильбаевой. Они спели песню под названием "Дышат о любви".

Кроме того, финале "Танців з зірками" выступила с телепремьерой DOROFEEVA, которая исполнила свой дебютный хит gorit. Также на проекте спели DSIDE BAND, Анна Буткевич и Оля Цибульская.

Порадловала зрителей и ведущая "Танців", певица Тина Кароль исполнила попурри из своих хитов.

Напомним, Яма не выдержал конкуренции с лысой Никитюк на «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

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