Знаменитый украинский хореограф Влад Яма в преддверии Суперфинала «Танців з зірками» показал необычную Лесю Никитюк и задался важным вопросом

Артист опубликовал новый пост в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Уже сегодня, 29 ноября, украинцы узнают, кто же будет победителем в этом сезоне популярного танцевального шоу: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк или Юлия Санина и Дмитрий Жук.

В своем посте Яма также задался этим вопросом.

«ВИА Гра или The Hardkiss?..Узнаем сегодня ночью в Суперфинале «Танців з зірками», - написал судья шоу.

Он также поделился курьезным фото с прошлого выпуска, на котором судьи позируют с приглашенной звездой Лесей Никитюк. Для своего появления на шоу ведущая выбрала безумный образ «черного лебедя» и предстала в костюме лысой балерины. На фото Григорий Чапкис и Екатерина Кухар позируют рядом с ней с улыбками на лицах, а вот Яма не может удержаться от того, чтобы не покоситься на ведущую.

«Леся, ты как? Немного отросло уже?», - поинтересовался танцор.

Ведущая ответила ему со свойственным ей юмором.

«Начало расти…но на спине…», - написала она.

Украинцы бурно отреагировали на пост Ямы.

«О, наконец-то Леся сняла парик», «О Два Влада», «Яма от высоты офигел Леся на инопланетянина похожа», «Зачем так смущать Влада?», «А как узнать кто из них Влад?», - пишут люди.

Напомним, Потап неожиданно разоткровенничался с Владом Ямой, вспомнив бывшую жену.

Как сообщала Politeka, Владу Яме из "Танців з зірками" стало хуже после операции.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" после операции неожиданно разоткровенничался с Потапом.