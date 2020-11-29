Украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар сразила своим образом в коротком платье на суперфинале шоу

Танцовщица показала свой роскошный наряд в новом видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

За этот сезон шоу Кухар не раз оказывалась в центре скандала из-за своих перепалок с конкурсантами и слишком жестких комментариев в их адрес. Однако, к суперфиналу балерина решила отбросить конфликты в сторону и появиться на шоу в эпатажном образе.

Для этого она выбрала экстравагантное мини-платье «телесного» цвета с необычным декором. Оно тут же привлекает внимание глубоким декольте, буквально до пупка танцовщицы, зеленой драпировкой на одном плече, а также серебристым украшением – на другом.

Дополняют образ Кухар длинные перчатки с серебристой отделкой.

«3.... 2.... 1....Долгожданный суперфинал! И напомню... «Танці з зірками» закончатся только тогда, когда мнение зрителей совпадёт с моим..», - в шутку написала «самая суровая» судья проекта.

Поклонники не могли пройти мимо такого поста.

«Шикарный образ! Королева!», «Потрясающий наряд, потрясающая Вы!», «Голливуд отдыхает…Вы удивительная женщина», «Как хорошо, что можно рассмотреть это волшебство, жаль ножек не видно», «Икона танцев», «Дива!», «Дита фон Тиз нервно купит в сторонке», «Ужас... сколько можно себя так вести», - пишут люди.

Напомним, игривую Кухар застукали в объятьях Влада Ямы за кулисами "Танців з зірками", кадр вызвал фурор.

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» засветила лишнее, примеряв наряд без белья: «Я начну…».

Также Politeka писала, что Екатерину Кухар гонят из "Танців з зірками" после стычки с Мейхер: «Ядом уже стены павильона забрызгала».