Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, приголомшила новою зовнішністю

Як розповідає Politeka, знімками знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

Так, актриса, яка зараз знаходиться в положенні, вирішила приміряти облягаючий гольф з дивною нашивкою у вигляді топа. При цьому через макіяж здавалося, що зірка чимось засмучена, на що звернули увагу її шанувальники.

Звернемо увагу, що сама зірка кадри вирішила ніяк не підписувати.

«Ох, які бездонні очі», «ви створили неймовірного персонажа, я вражений», «чому така сумна?», «Цей стиль ідеально тобі підходить. Він дійсно змушує твої очі сяяти», «Чому обличчя таке смертне», «цікавий образ !!! Яким одним словом описали б?»,- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі, яка прославилася як Хюррем Султан, вразила красою без білизни

Так, фотографія зроблена в чорно-білому кольорі, сама актриса позує без білизни, ефектно заглядаючи в кадр. Картину доповнює бездоганний макіяж знаменитості, а також елегантні кучерики.

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