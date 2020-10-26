37-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем-султан в "Великолепном веке", изумила игривым настроением в новом видео

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала сначала в автомобиле, а затем в собственном ресторане Nosh Nosh (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Укутанная в теплый бежевый шарф беременная Мерьем рассказывала что-то в предвкушении замечательного времяпрепровождения, пока ехала в машине. Затем красотка предстала в ресторане, наслаждаясь шоколадными конфетами и чашечкой горячего напитка.

Примечательно, что актриса умудрилась показать "фокусы" с лакомством, то засовывая их в рот, то высовывая. Также по-детски гримасничала, целовала чашку и не стеснялась вести себя немного неадекватно на камеру. По всему заметно, что Мерьем, которая вскоре во второй раз станет мамой, ловила кайф.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"ты красивая"

"Люблю тебя, мерьем, продолжай улыбаться 💙💙💙"

"Хочу пойти в Nosh Nosh только для того, чтобы увидеть тебя, красивая султанша Хуррем"

"Лучший выбор для быстрого пробуждения ✊😅😅😅"

"😍Обожаю тебя🔥🔥🔥🔥"

"ты очень милая😍🧁 я съем тебя!♥ ️ ♥ ️ ♥ ️!

Ранее мы сообщали, Узерли показала бэкстейдж к пикантной фотосъемке. Актриса приспустила платье и покрутила плечиками перед камерой, удивляя томным выражением лица.

«Слишком сладкая малышка. Супер выглядишь», «красавица», «ого, не узнаю тебя. Так красива», «самая самая красивая», «ты просто лучшая, Мерьем», «вид сказочный. Тебе идут кудряшки», - комментировали пользователи.

Напомним, что Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости: «Что за девочка?».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли показала новую себя, Роксолану больше не узнать: "Что случилось с кожей?".