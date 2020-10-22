Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая сыграла роль Хюррем Султан, поразила сменой имиджа

Кадры знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованных кадрах Узерли позирует в приспущенном платье, демонстрируя безупречные изгибы. При этом волосы у знаменитости по непривычному закручены, хотя и придают ей большей женственности.

«Слишком сладкая малышка. Супер выглядишь», «красавица», «ого, не узнаю тебя. Так красива», «самая самая красивая», «ты просто лучшая, Мерьем», «вид сказочный. Тебе идут кудряшки», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что актриса немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», удивила новой стрижкой.

У себя на странице женщина, которая, кстати, ждет второго ребенка, опубликовала обложку журнала, для которого снялась. На фото любимую всеми актрису не узнать. На ее голове красуются игривые кудри, а необычный макияж сделал лицо звезды фарфоровым.

За несколько часов пост актрисы собрал более 75 тысяч лайков. Стоит отметить, что Узерли обожают в разных странах. Под ее постом всегда оставляют сотни комментариев на разных языках.

Напомним, что Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости: «Что за девочка?».

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